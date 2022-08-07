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Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti: 4 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti: 4 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek refüje çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza Afyonkarahisar'ın Bolvadin-Emirdağ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tez-Çatallı mevkiinde A.C. isimli şahsın kullandığı 34 GA 3274 plakalı Dacia marka otomobil Emirdağ İlçesi istikametinden Bolvadin ilçesi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafından yoldan çıkarak karşı istikametin sol şeridindeki refüje çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü A.C. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan S.C., M.C., F.F.C. isimli şahıslar ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ilişkin inceleme sürüyor.

Onur Dal

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