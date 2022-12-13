Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı: 2 yaralı



Olay, Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif viraja süratli şekilde giren otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aşıp bir markete daldı. Araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Ölümden kıl payı

Öte yandan, 2 kişinin saniyelerle ölümden döndüğü anlar ve yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kameralarına yansıdı. Markette büyük ölçekte zarar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Murat Başal



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