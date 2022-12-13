İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı: 2 yaralı

Diyarbakır’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil markete daldı. Kazada araçtaki 2 kişi ağır yaralanırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı: 2 yaralı - Tıkla İzle


Olay, Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif viraja süratli şekilde giren otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aşıp bir markete daldı. Araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Ölümden kıl payı
Öte yandan, 2 kişinin saniyelerle ölümden döndüğü anlar ve yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kameralarına yansıdı. Markette büyük ölçekte zarar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Murat Başal
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.