Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüje çıkarak takla attı: 3 yaralı

Kaza, Kayıkçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan Y.K. hakimiyetindeki 74 DF 672 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjün kaldırımlarını söküp sürüklendi ardından takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar yardıma koşarken 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine araçta sıkışan yolcular için Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Sürücü Y.K. ve araçta bulunan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralıların hastanede çalışan hemşireler olduğu bilinirken sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Gülcan Çolak

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