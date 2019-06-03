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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yol kenarındakileri böyle ezdi

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yol kenarındakileri böyle ezdi
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yol kenarındakileri böyle ezdi

Hatay’da, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, yol kenarında bulunan 2 kişiye çarptı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yol kenarındakileri böyle ezdi - Tıkla İzle

Kaza, Antakya-Reyhanlı Karayolu Narlıca mevkiinde meydana geldi. 31 TU 100 plakalı otomobilin sürücüsü A.D., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kamyonetin tekerindeki arızayı gidermeye çalışan 2 kişiye çarptı. Kazada iki araç arasında sıkışan Mehmet Atay feci şekilde can verirken, M.C. ise ağır yaralandı. Ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan M.C.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kaza sonrası 31 TU 100 plakalı otomobilin sürücüsü A.D. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Mehmet Bayrak

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