Direksiyonda fenalaşan sürücü dönerci dükkanına daldı

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Atatürk bulvarına 78 DB 453 plakalı otomobili ile seyreden Aydın Mermi, direksiyon başında rahatsızlanınca emniyet şeridini açarak kaldırım üzerinde bulunan bir dönerci dükkanına girdi. Bu sırada dükkanda hazırlık yapan iş yeri sahibi Salim Gökçekli, bir anda iş yerine giren otomobili görünce neye uğradığını şaşırdı. Kemoterapi gördüğü öğrenilen sürücü Mermi'ye ise yoldan geçmekte olan bir doktor müdahale ederek, araçtan çıkarttı. Kaldırım üzerindeki masaya yatırılan sürücü daha sonra olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle şans eseri dükkanda müşteri olmadığını söyleyen iş yeri sahibi Salim Gökçekli, “Karşı şeritten geldi. Önce kaldırımlara vurarak ağacı söktükten sonra dükkana geldi. Müşteri yoktu Allah'tan. Maddi hasar var sadece” dedi.

Yasin Erdem