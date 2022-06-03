Direnişin annelerinden Üçdağ, 'HDP gözyaşlarımızda boğulacak'

'Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı' iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 5'inci gününde de devam ediyor. Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, oğlunun 1 Haziran 2015'te kandırılıp dağa götürüldüğünü, bunun üzerine HDP önündeki eyleme katıldığını belirterek evladına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Tek isteklerinin evlatları olduğunu belirten anne Üçdağ, “Oğlum HDP tarafından kandırılarak PKK'ya teslim edildi. 23 hatim ezberleyen bir çocuk, onlarla işi olmaz. Kürt davası diyorlar böyle olmaz, olamaz da. Çocuklarımız ve Kürtler üzerinden oyun oynadılar, bizi kullanıyorlar. Çocuklarımızı hedef ettiler, neden kendi çocuklarını göndermiyorlar. HDP milletvekillerine sesleniyorum, kanlı ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin. 8 yıldır evladımdan ayrıyım, sesini duymadım, keşke kavuşsaydım, kokusunu bile özledim. Gelin güvenlik güçlerimize teslim olun, çocuklarımız dağda ölmesinler. Ben burada kendi evladım için değil, tüm Türkiye için nöbet tutuyorum. Çünkü Kandil'in yolunu kestik, evlatlarımız artık gitmiyor, eminiz ki evlatlarımız dönecek ve zafer annelerin olacak. HDP gözyaşlarımızda boğulacak, oğlumu bana verin, 3 yıldır bu hainlerin kapısındayım, bunu iyi bilsinler ki gitmeyeceğim” dedi.

Murat Başal



