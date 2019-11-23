Diş fırçanızı ıslatmayın

Ağız ve diş sağlığı, dikkat edilmemesi halinde hem görünüş olarak hem de sağlık açısından önemli sıkıntıları beraberinde getirebiliyor.

Dünya Diş Hekimleri Günü vesilesiyle ağız ve diş sağlığı konusunda uyarılarda bulunan VM Medical Park Bursa Hastanesi Diş Hekimi Dt. İpek Turgut, diş fırçalama konusunda, “Ağız içinde rahat hareket etmesi için küçük boy diş fırçaları tercih edilmelidir. Elektrikli diş fırçaları kolaylık sağlayabilir ancak bazı kişiler sesten tedirginlik duyabilir. Çürüklerden korunma için de florid içeren diş macunları tercih edilmelidir. Pirinç tanesi kadar diş macunu kullanılarak fırçalama yapılmalıdır” dedi.

Diş fırçasının doğru kullanımının ağız ve diş sağlığı için çok önemli olduğunu da vurgulayan Dt. İpek Turgut, şu tavsiyelerde bulundu:

“Diş fırçalarken fırçanız kuru olmalıdır. Islatılarak yapılan işlemlerde fırça kılları yumuşadığı için etkili temizlik yapılamamaktadır. Fırçayı diş ve diş eti üzerine yerleştirin ve diş etinize doğru hafif açılandırın. Ufak dairevî hareketlerle en az 8-10 kez fırçayı yerinden kaldırmadan diş yüzeylerini temizleyin. Daha sonra bir fırça boyu ilerleyerek aynı işlemi diş yüzeylerine uygulayın. Dişlerin dil ve damak tarafına bakan yüzeylerini mümkünse dairesel hareketlerle, fırçayı diş etlerinden dişe doğru hareket ettirerek ya da ileri-geri süpürme hareketleriyle fırçalayın. Fırçayı dişlerinizin çiğneme yüzeylerine yerleştirin ve ileri-geri hareketlerle fırçalayın.”