Diş polikliniğinde baston ve uçan tekmeli kira anlaşmazlığı kavgası

Olay, 14 Temmuz Perşembe günü Konyaaltı İlçesi Kuşkavağı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki özel bir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde yaşandı. İddiaya göre, poliklinik yetkilisi Enver Göktaş ile Veysel. D. arasında kira ve tahliye konularında husumet oluştu. Ardından polikliniğe gelen Ali. D. ve oğlu Osman. D., Enver Göktaş ve diş hekimi kardeşi diş hekimi kardeşi Ahmet Göktaş'ı sordu. Şahısların tehditler savurması üzerine durum polise bildirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin sözlü ifadesine başvurduğu sırada bir süre sonra, Enver Göktaş işyerine geldi.

Bu sırada taraflardan Ali. D. elindeki bastonla, oğulları Osman. D. ve Abidin D., tekme ve yumruklarla Enver Göktaş ile kavgaya sonradan dahil olan poliklinik çalışanı Ahmet Hakan Çelik'i darp etmeye başladı. Polis kavgayı biber gazıyla ayırmaya çalıştı. Bir süre daha süren darp sonrası taraflar ekiplerin araya girmesiyle ayrıldı. Yaralanan Göktaş ve Çelik, tedavi için hastaneye kaldırılırken, şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerin ardından şahıslar serbest bırakıldı.

“Bütün çalışanlar buraya toplansın çabuk”

Olay anıysa işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahısların polikliniğe gelip tehditler savurması, Osman. D.'nin, ‘En yetkili kişiniz kim burada. Onu buraya çağır, bütün çalışanlar buraya toplansın çabuk. Gelmiyorlarsa ben bu mekanı dağıtacağım” sözleri yer aldı. Görüntülerin devamında ise işyerine gelen Enver Göktaş şahısların saldırıp darp etmeleri, kavgaya sonradan müdahil olan Ahmet Hakan Çelik'i de aynı şekilde darp etmeleri kameralara yansıdı.

“Arkadaşımız 2 gün hastanede yattı, onlar bir günde serbest bırakıldı”

Yaşadıklarını anlatan Enver Göktaş, kendisini darp eden kişilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Göktaş, “Yola çıkıp kliniğe geldiğimde polisler oradaydı ve bu şahısların ifadelerini alıyordu. Bu sırada ben de polislerle konuşup durumu anlatmak istedim. O esnada bu şahıslar bize saldırmaya başladı. Darp yaşadık maalesef. Ardından polis ekipleri ayırdı. Hasta rolünde geliyorlar. Ben ve kardeşim orada olmayınca bu sefer şahsın oğlu gelip görevli arkadaşımıza yüksek bir sesle bağırarak ‘bütün personeli buraya dizin, hepinizin ifadesini alacağım' gibisinden bir konuşma yapıyor. Ben ve çalışanımızı darp ettiler. Çalışan arkadaşımızın kafatasında bir kırık oluştu, 2 gün hastanede yattı. Şikayetçi olduk, bir gece nezarette kaldılar ertesi gün serbest kaldılar. Arkadaşımız 2 gün hastanede yattığı halde, kendileri ertesi günü serbest bırakıldı” dedi.

“İşyerinde çalışan birçok sağlık çalışanı arkadaşımızı korkuttular”

Adil bir yargılanma istediğini belirten Göktaş, “Bu olaydan sonra tekrar tehditlerine devam ettiler, aynı binayı kullanıyorlar. Bizim savcılıktan talebimiz tutuklanmalarıydı. İşin içinde hakaret, tehdit ve işyerini basma var. İşyerinde çalışan birçok sağlık çalışanı arkadaşımızı korkuttular. Darp olayı da var. Hasta olan çoğu kişi de buna şahit oldu. Bu şahıslar sonuç itibariyle sağlık kurumuna saldırdı” diye konuştu.

Avukat Ceren Cabukoğlu: “Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz”

Göktaş'ın avukatı Ceren Çabukoğlu ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Göktaş, “ Söz konusu kişiler arasındaki husumetten ziyade, bir baba ve üç oğlu beraber gelip bir sağlık merkezini basıyorlar. Hasta olarak giriyorlar buraya. Bu doktorlarla görüşmek istiyorum diyorlar, doktorlar orada olmayınca ‘bütün sağlık çalışanlarını önüme dizin' diyor. Polise durum bildiriliyor. Müvekkilim polisler olduğuna güvenerek işyerine geliyor. Polislerin önünde darp ediliyor. Yanındaki çalışan da öldüresiye darp ediliyor. Adamın kafasında kırıklar var. Ölecek diye çok korktuk. Biz tutuklama talep ettik. 1 gün nezarethanede kaldılar ve ardından salıverildiler ve bunun akabinde de soluğu müvekkilimin yanında aldılar. İtirazlarımızı yaptık, adaletin tecelli etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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“Alt kiracıyım ve beni buradan çıkarmak istediler”

Durak ailesi adına İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına konuşan Dr. Veysel Durak, darp edilen Enver Göktaş'ın iddialarının eksik ve yanlış olduğunu savundu. 5 yıldır aynı binada olduklarını ve akraba olduklarını belirten Durak, şöyle konuştu: “Ben doktorum ve burası bir klinik. Üst kiracı olan onlar, alt kiracı olan benim. Beni buradan çıkartmak istediler. Bu süreç boyunca bu husumeti devam ettirdiler. Özellikle asansör konusunda, hastaların karışması konusunda sürekli tartışmamız oluyordu. Bu kesinlikle tehdit, hakaret veya darba gidecek konu değildi. Onlar için diyalog kanallarını açık tuttum. Her çağırdıklarında konuştuk, çözüme ulaşmak için çaba sarf ettim. Onlar sözleşmemizin bittiğini iddia ediyorlar ama hukuksal olarak sorduğumuz zaman 4+5 sözleşmem var. 4 sene doldurduktan sonra 5'inci sene otomatikman uzuyor. Anlaşmaya varmadılar ve bunu kullanmaya çalışıyorlar. Mülk sahibi onlar değiller. Mülk sahibinin onlara yapmadığını, onlar bana yapmaya çalıştı.”

“Burada sağlık merkezine bir saldırı yok, çünkü benim de burada bir kliniğim var”

Husumetin 4-5 yıldır devam eden bir süreç olduğunu aktaran Durak, son olayda ise ailesinin kliniğe konuşmak için geldiğini ve karşı tarafın polisi arayarak tahrik ettiğini ileri sürdü. Durak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son olayda, hiçbir konuşma olmadan ihtarname çekilmiş. İhtarnameyi aldıktan sonra onlarla konuştum. Niye böyle bir şey yaptıklarını sordum. Akraba olduğumuzu ve konuşursak anlaşabileceğimizi söyledim. Bunu kabul etmeyip defolup gitmemi istediler. Daha sonra olay aile tarafın intikal etti. Babamın karışmamasını söyledim. Onların baba tarafına ulaşmaya çalıştım. Telefonlarını kapattılar, en son attığı mesajlarda da tehdit var. En son konuşuldu ve bir çözüme ulaşılamadı. Ailem buraya bayram için tatile gelmişlerdi, hazır buradalarken konuşmak ve çözüme ulaşmak istediler. Kliniğe gelmişler ve ben 6'ncı katta olduğum için haberim yok. Onlarla konuşmak için çağırmalarını istemiş. Çağırıyor ama gelmiyorlar. Daha sonra tahrik amaçlı polise ‘çete' ve ruhsatsız silah taşıyorlar diye ihbarda bulunmuşlar. Polis üst araması yapıyor, arbede çıkıyor, kardeşim dayanamıyor. Bunların hepsi planlanmış şeyler. Görüntülerde eksik var. Polis memuru üst araması yapıyor, kardeşimin üst aramasında bir şey çıkmıyor ama kendileri demir beyzbol sopası indiriyorlar. Burada sağlık merkezine bir saldırı yok, çünkü benim de kliniğim bunun içerisinde. Özellikle bunu vurguluyorlar. Biz burada hasta değiliz. Hasta olarak doktora saldırmıyoruz. Veya onlar bize saldırmıyorlar. Burada aile fertleri konuşmak amaçlı geliyor. Çünkü onlara telefonla ulaşamadıkları için ailem kliniğe geliyor. Bunda da tahrik amaçlı polisi çağırıyorlar."

“Ben kavgada olmama rağmen sürekli benim ismimi geçiriyorlar”

Hukuki sürecin devam ettiğini de sözlerine ekleyen Durak, “Kendi mağduriyetlerini oluşturmak için bunları söylüyorlar. Servis ettikleri görüntüler ve konuşmaların çoğu eksik ve yanlış. Ben kavgada olmadığım halde ifadelerinde sürekli benim ismimi geçirmeye çalışıyorlar. Buradan da nasıl bir art niyet olduğu belli” ifadelerini kullandı.

Suat Metin - Fırat Demir