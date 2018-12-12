Dış ticaret endeksleri açıklandı! 12 Aralık 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ekim ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,4 azalırken, yakıtlarda yüzde 29 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,4 arttı

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 azalırken, yakıtlarda yüzde 29,3 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 15,7 arttı

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,1 artarken, yakıtlarda yüzde 1,4 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 26,2 azaldı

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,9, yakıtlarda yüzde 10 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 31,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 0,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Eylül ayında 163,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,8 azalarak, 2018 Ekim ayında 161,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Ekim ayında 154,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,8 artarak, 2018 Ekim ayında 172,2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Eylül ayında 118,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 azalarak, 2018 Ekim ayında 111,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Ekim ayında 148,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 26,9 azalarak, 2018 Ekim ayında 108,2 oldu.

Dış ticaret haddi 2018 yılı Ekim ayında 99,5 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Ekim ayında 105,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,7 puan azalarak, 2018 yılı Ekim ayında 99,5 oldu.