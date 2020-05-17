İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışarı çıkan yaşlı adam: “Allah'ın verdiği canı korona alamaz”

Dışarı çıkan yaşlı adam: “Allah'ın verdiği canı korona alamaz”
Dışarı çıkan yaşlı adam: “Allah'ın verdiği canı korona alamaz”

Sultangazi’de günler sonra ikinci kez sokağa çıkan 65 yaş üstü iki vatandaş arasında ‘kısıtlama’ tartışması yaşandı. Vatandaşlardan biri sokağa çıkma kısıtlamasını eleştirerek “Allah’ın verdiği canı korona alamaz” derken, diğeri, “Herkes senin gibi düşünürse Türkiye’de insan kalmaz. Fahrettin Koca’nın bir gözü kıpkırmızı, Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

Dışarı çıkan yaşlı adam: “Allah’ın verdiği canı korona alamaz” - Tıkla İzle

Yaklaşık 2 ay boyunca evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlara normalleşme adımları kapsamında geçen hafta ilk kez sokağa çıkma izni verilmişti. Bu hafta da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikici kez evlerinden çıktı. Saat 12.00-18.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma imkanı getirilen ve günler sonra ikinci kez dışarı çıkan vatandaşlar arasında sokak ortasında ‘kısıtlama' tartışması yaşandı. İki vatandaşın tartışmasında ortaya renkli görüntüler çıktı. 65 yaş üstü vatandaşlardan Mehmet Nuri Güngör, “2 aydır dışarı yeni çıkıyorum. Ayaklarım şişti. Korona sadece bize mi çıktı? Her kesime bulaşıyor. Canı Allah verdi ancak Allah alır. Korona bu canı benden alamaz. Korona diye bir şey yok. Allah imtihan gönderdi. Biz de her zaman dışarı çıkalım” dedi.

Bu sözlere sokakta bulunan Dürdane Kar tepki gösterdi. Kar, “Biz böyle hepimiz sokağa çıksak ne olacak hacı amcam. Herkes senin gibi düşünürse Türkiye'de insan kalmaz. Biz devlete sahip çıkmazsak devlet hangi birimizi korusun. Fahrettin Koca'nın bir gözü kıpkırmızı, Allah başımızdan eksik etmesin. Millet bizim için uğraşıyor ya, çıkmayın diyor. Her şeyimiz ayağımıza geliyor, biz daha ne bekliyoruz ki?” ifadelerini kullandı.

Furkan Tan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.