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Dışarıda darp edildi çorbacıyı basıp ‘Beni siz dövdünüz' diyerek taşkınlık çıkardı

Dışarıda darp edildi çorbacıyı basıp ‘Beni siz dövdünüz' diyerek taşkınlık çıkardı
Dışarıda darp edildi çorbacıyı basıp ‘Beni siz dövdünüz' diyerek taşkınlık çıkardı

Bursa’da dışarıda tanımadığı kişiler tarafından darp edilen bir genç çorbacıyı basarak ‘Beni siz dövdünüz’ diyerek taşkınlık çıkardı. Alkollü genç sakinleştirilemeyince olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehdi C. isimli genç dışarıda tanımadığı kişiler tarafından darp edildi. Alkollü olduğu öğrenilen Mehdi C., bölgede bulunan çorbacıya giderek burada çorba içen müşterilere ‘beni siz darp ettiniz' dedi. Müşteriler ve Mehdi C. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Mehdi C.'yi sakinleştiremeyen vatandaşlar olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler taşkınlık çıkaran Mehdi C.'yi gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.  

Fatih Çapkın

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