Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Orta Doğu turunda



Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Suudi Arabistan, Yemen ve Kuveyt'i kapsayan Orta Doğu turu kapsamında dün ilk olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Jasem Albudaiwi ile bir araya geldi. Akçapar, daha sonra Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Waleed El Khereiji ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkiler ele alındı.

Akçapar, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Orta Doğu turunun ikinci durağı olan Kuveyt'e geçerek, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Mansour Al Otaibi ile Türkiye ve Kuveyt Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişarelerinin 8. tur toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Akçapar, Kuveyt temaslarının ardından Yemen'e geçmesi bekleniyor.

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