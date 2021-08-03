Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile görüştü

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, ülkemizi ziyaret eden Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle biraraya gelmiştir. Görüşmede, Suriye'ye ilişkin son gelişmeler, sahadaki durum, Anayasa Komitesinin faaliyetleri ve mültecilerin geri dönüşü konuları ele alınmıştır. Ayrıca, Libya'daki güncel gelişmeler ve siyasi süreç hakkında istişarelerde bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.



Mehmet Kalay

