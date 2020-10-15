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Dışişleri Bakanı Aksoy'dan 'Yunan bakanın uçağı bekletildi' iddialarına cevap

Dışişleri Bakanı Aksoy'dan 'Yunan bakanın uçağı bekletildi' iddialarına cevap
Dışişleri Bakanı Aksoy'dan 'Yunan bakanın uçağı bekletildi' iddialarına cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bakan Dendias’ın uçağının hava sahamıza girmeden önce bekletildiği haberleri kasıtlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uçağının Türkiye hava sahasına girişinde kasıtlı olarak bekletildiği konusunda basında yer alan haberlere ilişkin, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı 14 Ekim'de Irak'a götürüp getirmek üzere hava sahamızdan üst uçuş izni talep edilmiş, bu iznin uygun bulunduğu zamanlıca Yunan tarafına bildirilmiştir. Uçağın Irak'ta arızalanması üzerine Yunanistan tarafı ikinci bir uçak tahsis etmiş, söz konusu uçağın da aynı uçuş izin numarasıyla hava sahamızı kullanmasına vakit kaybetmeksizin izin verilmiştir. Bakan Dendias'ın uçağının hava sahamıza girmeden önce bekletildiği haberleri kasıtlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Sözkonusu uçak Irak'tan uçuş planı sunmadan kalkmıştır. Uçuş planları Eurocontrol sistemi aracılığıyla iletilmektedir. Planın iletilmediği bu sistemden de teyit edilmiştir. Anılan uçak hava sahamıza geldiğinde Irak makamlarından plan ivedilikle talep edilmiş, planın alınmasını müteakip uçuş emniyetle gerçekleştirilmiştir. Tabiatıyla herhangi bir uçağın plansız bir şekilde uçması mümkün değildir. Bu olayda da keyfiyet en başta Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın emniyeti için bir zorunluluktur. Konu hakkında Yunan muhataplarımıza da bilgi verilmiştir" dedi.

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