İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, '103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, '103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, '103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, '103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin başında Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran bulunuyor."

"103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirdik"

 "Maalesef bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vefatlarda 350'den fazla cenazeyi ülkemize getirebildik."

"Vatandaşlarımızı aşamalı olarak Türkiye'ye getiriyoruz. Gelemeyip zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Ankara'dan tüm misyonlarımıza katkı gönderdik."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.