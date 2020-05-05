Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, '103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin başında Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran bulunuyor."

"103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirdik"

"Maalesef bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vefatlarda 350'den fazla cenazeyi ülkemize getirebildik."

"Vatandaşlarımızı aşamalı olarak Türkiye'ye getiriyoruz. Gelemeyip zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Ankara'dan tüm misyonlarımıza katkı gönderdik."