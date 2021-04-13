Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 15 Nisan'da KKTC'yi ziyaret edecek

İsviçre'nin Cenevre kentinde 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 5+1 gayri resmi toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret düzenleyeceği ifade edildi. Değerlendirmelerde bulunmak ve istişare yapmak üzere 15 Nisan tarihinde KKTC'ye ziyaret düzenleyecek olan Çavuşoğlu'nun, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC meclisinde gurubu bulunan siyasi parti liderleri ile bir araya geleceği ve bir değerlendirme toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Emir Abdurrahman Bulut