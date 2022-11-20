İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '88 Ahıskalı kardeşimiz; vatanınıza hoş geldiniz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '88 Ahıskalı kardeşimiz; vatanınıza hoş geldiniz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '88 Ahıskalı kardeşimiz; vatanınıza hoş geldiniz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın Herson kentinde mahsur kalan 88 Ahıska Türklerinin Türkiye’nin girişimleriyle yurda geldiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna'nın Herson kentinde mahsur kalan ve girişimlerimiz üzerine Rusya ve Gürcistan üzerinden ülkemize getirdiğimiz 88 #Ahıskalı kardeşimiz; vatanınıza hoş geldiniz! Nerede olurlarsa olsunlar, Ahıskalı kardeşlerimizin her zaman yanındayız, yanında olacağız!” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.