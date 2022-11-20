Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '88 Ahıskalı kardeşimiz; vatanınıza hoş geldiniz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna'nın Herson kentinde mahsur kalan ve girişimlerimiz üzerine Rusya ve Gürcistan üzerinden ülkemize getirdiğimiz 88 #Ahıskalı kardeşimiz; vatanınıza hoş geldiniz! Nerede olurlarsa olsunlar, Ahıskalı kardeşlerimizin her zaman yanındayız, yanında olacağız!” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.