Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği ABD'de temasları sürüyor. Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği ABD'nin New York kentinde Türkevi'nde ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "ABD'deki Müslüman toplumunun temsilcileriyle Türkevi'mizde bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik" ifadelerini kullandı.

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