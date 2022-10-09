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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Türk heyeti ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Türk heyeti ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Türk heyeti ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Fransa'da AKPM Türk heyetinin Strazburg’da bulunan üyeleriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Türk heyeti ile bir araya geldi - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Fransa'nın Starsbourg kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Tiny Kox ve eski AKPM Başkanları ile yaptığı toplantının ardından AKPM Türk heyetinin Strazburg'da bulunan üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, Türk heyetinin çalışmaları ele alındı.

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