Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'daki temasları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e gelmesinin ardından Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le video konferans yönetimiyle görüşmüştü. Çavuşoğlu, Seehofer'le görüşmesinin ardından eski Şansölye Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Almanya ziyaretimizde eski Şansölye Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldik. Türkiye dostu bu iki tecrübeli siyasetçiyle Türk-Alman ilişkileri hakkında güzel bir sohbet yaptık” dedi.

