Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanyalı mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alman mevkidaşımla görüşmemizde terörizmle mücadelenin tüm NATO müttefiklerinin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlattık" ifadelerini kullandı.

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