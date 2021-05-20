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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurulu Başkanı Bozkır ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurulu Başkanı Bozkır ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurulu Başkanı Bozkır ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısı için geldiği ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısı için ABD'nin New York kentine gelmişti. Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmanın ardından BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü. Sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye dair paylaşım yapan Çavuşoğlu, “Filistin davasına sahip çıkan ve BM'yi toplantıya çağıran 75. Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanarak, Bozkır'ın yönetiminin BM'de fark meydana getirdiğini belirtti.

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