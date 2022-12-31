İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brezilya'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brezilya'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brezilya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere Brezilya'da mevkidaşı Mauro Vieira ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brezilya'da - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere Brezilya'ya geldi. Brezilya'da temaslarına başlayan Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Lula'nın yemin töreni için geldiğimiz Brezilya'daki ilk görüşmemizi yeniden Dışişleri Bakanı atanan Mauro Vieira'yla gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.