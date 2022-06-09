Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Çekya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret çerçevesinden Çekya'nın başkenti Prag'a geldi. Bakan Çavuşoğlu'na Prag'da Türk vatandaşları ve Erasmus öğrencileri tarafından sürpriz bir karşılama yapılırken, karşılamada Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da hazır bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, karşılama sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Prag'da Çekya'da okuyan öğrencilerimiz tarafından karşılanmak hoş bir sürpriz oldu. Dünyanın neresine gitsek duanızı ve desteğinizi hissediyoruz. Milletimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Çavuşoğlu'nun 11 Haziran'da sona erecek olan Çekya ziyareti çerçevesinde Çek yetkililerle ikili ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini, bölgesel ve uluslararası konuları ele alması bekleniyor. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'nun açılışına ana konuşmacı olarak iştirak edecek.