Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın milletimize bir sözü var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden etkilen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da çalışmalar hakkında bilgi alarak çadır kentte açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, fırsat buldukça sahadakilere destek olmak amacıyla deprem bölgesindeki şehirleri ziyaret etmeye devam ettiklerini söyledi.

Bugünde depremden etkilenen kadim şehir, medeniyet şehri Diyarbakır'da olduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Vatandaşımızın ihtiyacı olan her türlü çalışmaların yapıldığını ve bundan sonra atılacak adımlar ile ilgili de çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü görmekten memnuniyet duyduğu söylemek isterim. Koordinasyon merkezinde hasar tespitlerinin hemen hemen şehir merkezinde bittiğini ve yeni konutların yapılacağı yerin tespit edildiğini ve etüt çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu öğrendik” dedi.

“Kalıcı konutların bitmesine kadar da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak tabii ki devlet olarak boynumuzun borcudur”

“Cumhurbaşkanımızın milletimize bir sözü var” hatırlatmasından bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Bir sene içinde kalıcı konutların tamamını vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kalıcı konutların bitmesine kadar da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak tabii ki devlet olarak boynumuzun borcudur. Vatandaşlarımızın geçici olarak barınması için kurulan çadır kentteyiz. Burada 1900 civarında çadırın kurulduğunu, halen de boş çadırlarımızın olduğunu arkadaşlarımız anlattılar. Burada yaşayan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal marketten, sağlık merkezine kadar, çocuklarımız için her türlü faaliyet yerleri, ibadet yerlerinin kurulduğunu gördük. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Vatandaşların bir sene çadırlarda kalmasına gönüllerinin razı olmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Dolayısıyla konteyner şehirler kuruyoruz. Diyarbakır'ımızda da konteyner yerinin hazır olduğunu gördük. Kısa süre içerisinde konteyner kentimizde kurulacak. Vatandaşlarımızı konteyner kentlere taşımış olacağız, kalıcı konutların yapılmasına kadar.” Yurtta kalan vatandaşları da yerinde ziyaret edeceklerini aktaran Çavuşoğlu, “Diyarbakır'da 411 vatandaşımız vefat etti. Farklı şehirlerde yaşayıp da vefat eden Diyarbakırlı kardeşlerimizin burada defnedildiklerini arkadaşlarımız anlattılar. Yakınlarını kaybeden bazı aileleri de ziyaret edeceğiz” şeklinde konuştu.

“30 tane sahra hastanesi kurulmuştu; bunların 18'i de sahada hizmet veriyor”

Dünyanın gördüğü en büyük afetlerden birini yaşandığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Tarihimizin en büyük afetini yaşıyoruz. Devlet, millet işbirliği içerisinde inşallah bu depremin yaralarını saracağız. Bu zor zamanda uluslararası toplumun bize verdiği destek için her fırsatta teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün bir kere daha buradan teşekkür etmek istiyoruz. Arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü. Sadece can Azerbaycan'dan 491 arama-kurtarma ekibi sahada görev yapıyorlar. ‘En son biz ayrılacağız' dediler. 30 tane sahra hastanesi kurulmuştu. Bunların 18'i de sahada hizmet veriyor.”

Yurt dışından da gerek çadır ihtiyacının temini, gerek konteyner ihtiyacının temini konusunda gereken koordinasyonu da yaptıklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Yurt dışından ayni yardımlarda çok geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, tüm Diyarbakırlı kardeşlerimize selamlarını ve en iyi dileklerini de iletmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız ilk turu tamamladıktan sonra deprem bölgelerine ikinci tur ziyaretlerini Bahçeli Bey ile başlattılar, (Devlet Bahçeli) devam ediyorlar. En kısa süre içinde Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'a da gelecektir. Çalışmaları yerinde göreceklerdir” ifadelerinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'na, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat, Mehdi Eker, Ebubekir Bal, kaymakamlar ve kurum amirleri eşlik etti.

Rıdvan Kılıç - Murat Başal

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