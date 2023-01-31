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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonya'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonya'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın ardından Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu'nun davetine icabetle Estonya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'daki temaslarının ardından Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu'nun davetine icabetle Estonya'nın başkenti Tallin'e geldi. Çavuşoğlu'nun Reinsalu ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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