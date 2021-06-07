Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e geldi. Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyareti kapsamında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fransa'yla ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

