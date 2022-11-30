Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Gıda krizi ve enerji krizi tüm dünyayı yakıp kavuruyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Romanya'nın başkenti Bükreş'te Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Bükreş Temsilciliğinin açılışına katıldı. Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Bugün Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Romanya Ofisi'nin açılışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizlere Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını, sevgilerini, en iyi dileklerini iletmek istiyorum. Dünyamız zor günlerden geçiyor bunu hepimiz görüyoruz. Sadece görmüyoruz, yaşıyoruz. Romanya'nın hemen sınır komşusu olan Ukrayna'da devam eden savaş, hepimizi etkiliyor, tüm dünyayı etkiliyor” dedi.

“Tahıl anlaşması dünyada tahıl ve gıda fiyatlarının 2008'den sonra düşüşüne sebep oldu”

Çoğunluğu Türkiye'nin yer aldığı bölgede olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinde çatışmaların devam ettiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “İstikrarsızlıklar, krizler devam ediyor. Krizlerin yansımaları ortada. En son işte gıda krizi ve enerji krizi tüm dünyayı yakıp kavuruyor. Bu gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz krizlerin çözümü için olaylarının yatıştırılması için güvene arttırıcı adımların atılması için dünyanın barışı ve istikrarı için çaba sarf ediyoruz. Tarafları barış masasına oturtmak için çaba gösterirken attığımız adımlarla, savaşın olumsuz etkilerini de en aza indirmeye çalışıyoruz. İşte bir tahıl anlaşması, BM'yle birlikte aracılık yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz tahıl anlaşması dünyada tahıl ve gıda fiyatlarının 2008'den sonra düşüşüne sebep oldu. Eğer bu anlaşma olmasaydı ve dört ay sonra uzatılmasaydı çok ciddi krizle karşı karşıya kalacaktık. Aynı şekilde Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimi konusunda attığımız çabaları herkes biliyor” dedi.

“Daha buradan sayamayacağım, bazıları da gizli olmak üzere birçok çabamız devam ediyor”

Türkiye'nin Zaporijya Nükleer Santrali konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) yetkililerini bir araya getirmeye devam ettiğini aktaran Çavuşoğlu, “Bu tür krizlerin önüne geçmemiz lazım. Daha buradan sayamayacağım, bazıları da gizli olmak üzere birçok çabamız devam ediyor. Tabii bunları yaparken NATO'da da önemli bir rol oynayan Türkiye var” dedi.

“Terörle mücadele Türkiye yıllardır çok bedel ödedi”

Bükreş'teki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına değinen Çavuşoğlu, “Özellikle Madrid Zirvesi'nden sonra Stratejik Konseptin kabul edilmesinden sonra bu toplantı son derece önemli ve anlamlıydı. Bu toplantılarda Rusya-Ukrayna ihtilafı tabii ki gündeme getirildi. Tabii terörizm de artık Madrid Zirvesi ve Stratejik Konsept ile birlikte tehdit olarak NATO'nun envanterine girdi” dedi.

Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin yıllardır çok bedel ödediğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle en etkin mücadeleyi yapan ülkelerin başında geldiğini belirterek, PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi birçok terör örgütüyle yıllardır mücadele ettiğini açıkladı.

“Ermeni terör saldırılarına çok şehitler verdik”

Çavuşoğlu, “Bedeller ödedik. En çok şehit veren bir bakanlığın bakanı olarak da yani biz Dışişleri Bakanlığı olarak Ermeni terör saldırılarına çok şehitler verdik. Terörle mücadelenin devam etmesi gerektiğini bilen bir kurumuz ve yurt dışında da terörle mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“Siz bize gölge etmeyin, biz terörle mücadele ediyoruz”

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet dileyen Çavuşoğlu, “Dualarımız Mehmetçik ile terörle mücadelede kararlılığımız devam ediyor. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. İkili görüşmelerde de muhataplarımıza da söyledik. Siz bize gölge etmeyin, biz terörle mücadele ediyoruz. Sivilleri hedef almıyoruz. Değişik bahanelerle bize engel çıkarmaya çalışmayın dedik” ifadelerini kullandı.

Romanya'nın Türkiye için hem dost hem stratejik ortak hem de müttefik olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Geçen sene stratejik ortaklığımızın 10'uncu yılını kutladık. Gelecek hafta Dışişleri Bakanı Aurescu, ülkemizde ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Aramızda Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını da inşallah kuracağız. Diğer taraftan Türkiye, Romanya, Polonya üçlü mekanizmada başarılı bir şekilde ilerliyor. Liderler zirvesi gerçekleştirme konusunda ortak karar aldık. İkili ticaret hacmimizde 10 milyar dolar hedefimiz vardı. Bu sene o rakamı geçeceğiz. Artık yeni hedefler ortaya koymamız lazım, 15 milyar dolar kısa vade, 20 milyar dolar orta vade için hedefler koymamız lazım. Tabii burada bu hedefleri koyarken en çok Türk girişimcilerine, iş insanlarımıza güveniyoruz ki bu ülkede 17 binden fazla şirketimiz var. Buradaki toplam yatırım miktarımız 7 milyar doları geçmiş durumda ve ikili ticaret hacmine de çok ciddi katkılar yapıyor bu yatırımlar. Çünkü yatırımlar yapılırken malzemenin ürünlerin büyük bir bölümü Türkiye'den geliyor” dedi.

Herkesin diplomasinin içinde olduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Sivil toplum örgütleri bazen bizim açamadığımız kapıları da açabiliyor. Resmi görüşün ötesinde özel temaslarıyla ilişkilerimize ve diplomasimize çok önemli katkılar sağlıyor. Bu bağlamda yıllardır önce Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak başlayan, şimdi Uluslararası Demokratlar Birliği olarak devam eden de çok önemli katkıları oldu. Geçmişte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak o günkü adıyla Avrupa'da bazı ofislerin açılmasına da katkı sağlamıştım. Sonuçta 32 ülkede şu anda Uluslararası Demokratlar Birliği faaliyet gösteriyor. Kuruluşlarımızın da diplomasimize ve bulundukları ülkelerle hatta temas ettikleri bölgesel uluslararası örgütlerle ilişkilerimize çok önemli katkılar sağladığını görüyoruz. O yüzden müteşekkiriz” dedi.

“FETÖ terör örgütü bulunduğu her ülke için tehdittir”

Terör örgütü FETÖ'ye de dikkat çeken Çavuşoğlu, “Tabii burada sözlerime son vermeden önce bir konuda yine dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani FETÖ konusunu bir kere daha dikkatinize getirmek istiyorum. FETÖ terör örgütü bulunduğu her ülke için tehdittir. Dolayısıyla bu ülkelerde de, Avrupa ülkelerinde de varlar. Maalesef bu terör örgütü bazı ülkeler tarafından da korunuyor ve kullanılıyor. Dolayısıyla özellikle bu FETÖ terör örgütünün faaliyetlerine de dikkat etmek lazım. Mesafeyi iyi koymak lazım. Herhangi bir durumda da büyükelçiliğimiz, başkonsolosluğumuz başta olmak üzere bizler de dahil hemen bilgilendirmede bulunmanızda fayda var” dedi.

Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların, soydaşların ve akraba topluluklarının yanında olduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Bu bizim dış politikamızın önceliklerinden bir tanesi. Konsolosluk hizmetlerinin kalitesini arttırmak, çeşitliliğini arttırmak, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmekte önceliğimiz. Şu anda 74 farklı alanda konsolosluk hizmeti veriyoruz” dedi.

Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'nin yönetilmesine, seçim yoluyla oy vererek katkı sağlamasını önemsediklerini ifade eden Çavuşoğlu, “O nedenle zaten gerekli düzenlemeleri yaptık. Sadece misyonlarımızda seçimleri gerçekleştirebiliyoruz. Tabii Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı. Biz Yüksek Seçim Kurulu'na misyonlarımızın olmadığı yerlerde de eğer izin verirlerse seçim sandığı açabileceğimizi bu birikime, kapasiteye, tecrübeye ulaştığımızı tekrar söylüyoruz. Tabii son karar Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Onların aldığı karara uymak zorundayız” dedi.

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