Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Gündoğmuş için yakın bir tehdit yok'

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangın, sabah saatlerinden itibaren hızla yayılmaya başladı. Yangın öğle saatlerinde şehrin merkezine doğru yaklaştı. Alevlerin kuşattığı ilçe merkezinde vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı. İlçe merkezinde oturan vatandaşlar araçlarına binerek şehri terk etmeye başlarken, araçları olmayanlar ise komşularının yardımı ile ilçe merkezinden ayrılıyor.

Devam eden yangınla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Dün şehre yönelik bir tehdit oluşmuştu. Sabah istişare toplantısında bir karar alarak uçaklarımızı ve helikopterlerimizi buraya yönlendirdik. Sadece şehir merkezi değil hemen aşağımızda Senir ve Ümütlü Mahallesi var. Buralara yangın dünden itibaren yaklaşmıştı. Bugün öğleden sonra şehre biraz daha yaklaştı. Ona hemen müdahale edildi. Uçaklar yangın tepede olduğu için şu anda yaklaşamıyor. 9 tane helikopter müdahale ediyor. Şehir için yakın bir tehdit yok. Ama rüzgar yön değiştirebiliyor. Buralarda tedbirleri artıyoruz” dedi.



Ertuğrul Gün - İsa Akar - Akif Yılmaz

