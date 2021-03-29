Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ile görüştü



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile bir araya gelen Çavuşoğlu, ikili temasları kapsamında Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü. Görüşmede ikili konular ele aldı.