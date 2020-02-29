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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “İdlib'deki durum bir felakete dönüşüyor”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “İdlib'deki durum bir felakete dönüşüyor”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “İdlib'deki durum bir felakete dönüşüyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’teki durumun bir felakete dönüştüğünü belirterek, "Rejim ve destekçilerinin saldırganlığı giderek artıyor. Sivilleri, hastaneleri, okulları ayırt etmeksizin bombalıyorlar ve askerlerimizi de hedef alıyorlar" dedi.

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Resmi temasları kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere verdiği röportajda İdlib'te süren gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve İdlib'teki durumun bir felakete dönüştüğünü belirterek, "Rejim ve destekçilerinin saldırganlığı giderek artıyor. Sivilleri, hastaneleri, okulları ayırt etmeksizin bombalıyorlar ve askerlerimizi de hedef alıyorlar” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Rusya'nın İdlib'teki saldırıdaki rolüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Rusya'nın direkt olarak hedef aldığını söyleyemeyiz ama Rusya destekçilerden biri” ifadelerini kullandı. Rusya ile İdlib'te kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkes için çalışmaların yürütüldüğünün altını çizen Çavuşoğlu, "Rus heyetiyle dün Ankara'da görüşüldü. Ancak sorunun yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin görüşmesiyle sonuca bağlanabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Suriye, Libya ve Yemen'deki durumun ve Afganistan'daki ateşkesin, herkes için endişe kaynağı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, imzalanan barış anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çavuşoğlu, anlaşmanın bir an önce Afganistan'da barışı sağlamasını umduğunu ifade etti.

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