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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayashi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayashi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayashi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu temasları çerçevesinde Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile görüştü. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Tarihi dostluk bağlarımız bulunan Japonya'nın Dışişleri Bakanı Hayashi'yle Brüksel'de görüştük. Japonya'nın deprem sonrasındaki destek ve dayanışması için teşekkür ettik” dedi.

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