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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılmak üzere Londra'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılmak üzere Londra'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılmak üzere Londra'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılmak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız" açıklamasında bulundu.
Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. 96 yaşında hayata veda eden II. Elizabeth için yarın dünya liderlerinin katılımıyla cenaze töreni gerçekleştirilecek.

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