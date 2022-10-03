Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunmak üzere Libya'ya geldi. Türk heyet, Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Libya'ya ve Libyalı kardeşlerimize desteğimizi yinelemek ve temaslarda bulunmak üzere geniş bir heyetle Trablus'tayız" ifadelerini kullandı.

"Siyasi çözüme yönelik adımlar ele alındı"

Türk heyet, temasları kapsamında Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasında anlaşmalar yapıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Bakan Çavuşoğlu, "Başbakan Dibeybe'yle, siyasi çözüme yönelik adımları ve ilişkilerimizi ele aldık. Hidrokarbonlar ve Protokol alanlarında Mutabakat Muhtıralarını imzaladık" dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.