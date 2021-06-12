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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Manguş ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Manguş ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Manguş ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Libya’nın başkenti Trablus’ta Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte Libya'nın başkenti Trablus'a geldi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Libya'ya ve Milli Birlik Hükümeti'ne verdiğimiz desteği göstermek için güçlü bir heyetle Trablus'tayız” ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Trablus'taki resmi temasları kapsamında Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alınarak, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Çavuşoğlu'na Libya ziyaretinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın eşlik ediyor.

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