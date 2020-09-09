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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mali'de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mali'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mali'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika ziyareti kapsamında Mali'nin başkenti Bamako'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika ziyareti turu kapsamında çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Mali'nin başkenti Bamako'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Afrika'ya yaptığımız ziyarete Mali'den başlıyoruz. İlk durağımız Bamako'dayız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun Mali ziyareti çerçevesinde Halkın Selameti için Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri, Mali'de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS/CEDAO) ve Afrika Birliği temsilcileri ile siyasi geçiş süreci, ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konularda görüşmeler yapması öngörülüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Mali ziyaretinin ardından 10-11 Eylül'de Gine Bissau ve Senegal'de çeşitli temaslarda bulunacak.

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