Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela'nın davetine icabetle, Malta'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye-Malta ikili ilişkilerinin yanı sıra, Avrupa Birliği ve üyelik sürecine ilişkin konularda, Akdeniz havzasındaki ortak sınamalar ve işbirliği imkanları ile güncel, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Ayrıca Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca tarafından kabul edilecek ve Malta Avrupa İşleri ve Eşitlik Bakanı Helena Dalli'yle de görüşecek. Malta'nın farklı sektörlerine ilgi duyan bazı iş adamları da Çavuşoğlu'na eşlik edecek ve bu vesileyle Maltalı muhataplarıyla temaslarda bulunacak.