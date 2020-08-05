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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Malta'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Malta'ya gidecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Malta'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5-6 Ağustos tarihlerinde Malta’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 5-6 Ağustos 2020 tarihlerinde Malta'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği ve ziyaret vesilesiyle Malta'yla ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun Valetta'da ayrıca, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile de bir araya geleceği ve görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel meseleler üzerinde durulacağı belirtildi.

Muhammet Mücahit Dereli

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