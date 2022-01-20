Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Mart ayında Latin Amerika turu gerçekleştireceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri ve TBMM Dostluk Grubu Başkanları Toplantısı'na katıldı. Ankara Üniversitesi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Çavuşoğlu, “Latin Amerika'yla ilişkilerdeki hedefimiz, takım ruhuyla ortak bir gelecek için iş birliğimizi derinleştirmek. Biz hem Batı'yla hem Doğu'yla aynı anda konuşabilen, çok farklı coğrafyalarla ortak noktaları bulunan bir milletiz. 11-13 Mart'ta gerçekleşecek olan Antalya Diplomasi Forumu'nun ikincisine Latin Amerika'dan bu yıl geniş bir katılım bekliyoruz. Şu ana kadar katılımını teyit eden dışişleri bakanı sayısı 6'yı geçti. Dünyanın her yerinden katılım teyitleri geliyor. Dünyadan toplamdan şu ana kadar teyit eden dışişleri bakanı sayısı 39 oldu. Dünyanın her yerinden herkesi davet ediyoruz. Ermenistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve Mısır'ı davet ettik. Mart ayında Latin Amerika turu gerçekleştireceğiz. Brezilya'dan bir davet geldi, Güneyden başlayacağız. Orta Amerika'ya kadar 4 ya da 5 ülkeyi ziyaret edeceğiz. Bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. İlişkilerimizi daha da ileriye götürmek için mevkidaşlarımızla ve kabul ederlerse liderlerle önemli görüşmeler gerçekleştireceğimizi umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hidayet Türkyılmaz

