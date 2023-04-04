İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Karargahı’nda düzenlenen NATO-Ukrayna Komisyonu (NUK) Toplantısı’na katıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda NATO-Ukrayna Komisyonu (NUK) Toplantısı düzenlendi. Oturuma, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. NATO'nun yeni üyesi Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise ilk kez bir NATO toplantısında tam üye olarak yer aldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya desteğini süreceğini vurgulayarak, Ukrayna'ya daha fazla silah ve mühimmat desteği çağrısında bulundu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.