Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta İdlib'te artan tansiyona dikkat çekti

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen "Suriye" konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'da konuştu. Benzer bir toplantının yaklaşık 6 ay önce Brüksel'de yapıldığını ve o günden bugüne Suriye'deki durumun giderek kötüleştiğini belirten Çavuşoğlu, İdlib'te artan tansiyona işaret etti. Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan binlerce Suriyeli'nin Türkiye sınırına dayandığını belirten Çavuşoğlu, “İdlib'in nüfusu neredeyse Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı kadar. Açıkça görülüyor ki yeni bir göç dalgasını çözemeyiz” ifadelerini kullandı.

“Mültecilere yardım etmek ahlaki bir sorumluluktur”

AB'ye mülteciler konusunda Türkiye'ye olan katkılarından dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin tek başına 40 milyar dolar harcadığını hatırlatarak, “Mültecilere yardım etmek ahlaki bir sorumluluktur, bu sebeple daha güçlü ve devamlı bir destek bekliyoruz” dedi.

“Tüm paydaşlar forumda etkin rol oynamalı”

Aralık ayında Cenevre'de gerçekleşecek Küresel Mülteci Forumu'nun uluslararası toplumun cömertliğini göstermek için güzel bir fırsat olacağını belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın foruma eşbaşkanlık yapacağını kaydetti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHRC) bu organizasyonun gerçekleştirilmesi yönünde telkinde bulunduklarını söyleyen Çavuşoğlu, tüm paydaşların forumda etkin rol oynaması gerektiğini kaydetti.

“Suriyelilerin geri dönüşüne odaklanmalıyız”

Finansal yardımın oldukça önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunun yanı sıra mültecilerin yerleşiminin de önemli bir konu olduğunu ve bu konuda AB'den farklı çözümlerin gelmesi gerektiğini kaydetti. Suriyelilerin geri dönmesi meselesine de odaklanılması gerektiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Bunun yanı sıra güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerin gerçekleşmesi konusuna da odaklanmalıyız. Buradaki kilit nokta ise Suriye çatışmasında sürdürülebilir bir politik çözüme ulaşmak” diye konuştu.

“Gerekli koşullar oluşturulduğunda Suriyeliler geri dönme niyetinde”

Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulmuş olmasından dolayı memnun olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunun garantör ülkeler olan Rusya, İran ve Türkiye'nin çabaları ile gerçekleştirilmiş en önemli politik gelişmelerden biri olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, politik adımların yanı sıra bölgedeki güvenlik koşullarının oluşturulması ve sivil yapıların inşa edilmesi halinde Suriyelilerin de geri dönme eğiliminde olacaklarını belirtti. Türkiye'nin bölgede teröre karşı verdiği mücadeleler sonrası çok sayıda Suriyelinin geri döndüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, “Bu da gösteriyor ki bu gerekli koşullar oluşturulduğunda Suriyeliler geri dönme niyetinde” dedi.