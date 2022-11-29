Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştü



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile bir araya gelmesinin ardından Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Cravinho ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Portekiz arasındaki ekonomik ilişkiler, NATO'nun genişlemesi ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin son gelişmeler ele alındı.

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