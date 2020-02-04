Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rejime karşılık verdik, çok zayiat verdiler

İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nın açıklamaları:

"BUNDAN SONRA DA KARŞILIĞINI VERECEĞİZ VE DURMAYACAĞIZ"

Neden dün Lavrov'u tekrar aradık? Çünkü Astana ve Soçi sürecinde Rusya ortaklarımızdan birisidir. Bugüne kadar AStana ve Soçi zirvesinin amacı neydi? Sahada ateşkesi kalıcı hale getirmek ve siyasi süreçte ilerlemeler sağlayarak bir an önce Suriye'ye barış ve huzur getirmekti. Bu amaçla da önemli adımlar attık. Anayasa Komisyonu kuruldu.

Dün de bizim askerlerimize saldırdılar. Tabi ki karşılığını verdik, çok fazla zayiat verdiler. Bundan sonra da karşılığını vereceğiz ve durmayacağız. Dün Lavrov'a verdiğim mesaj da bu. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor.

'ORADA TERÖRİSTLER VAR' BAHANESİYLE...

Astana ve Soçi süreçleri yara almaya başladı. Siyasi amaç giden Astana ve Soçi süreci elbette zarar aldı. Bizim amacımız Astane ve Soçi süreçlerini canlı tutmak, daha da güçlendirerek siyasi çözüme gitmek. Şimdi acilen yapılması gereken şey rejimin bu saldırılarını durdurmak ve yerinden edilmiş insanları ki 12 Ocak gecesi itibariyle bir ateşkes daha ilan edilmişti. Sadece ateşkes değildi buradaki amaç, yerinden edilmiş insanların da evlerine geri dönmesini sağlamaktı. Dolayısıyla bunları başarmamız gerekiyor.

Rejim sürekli 'orada teröristler var' diyerek o bahaneyle; ki biz bunları bekliyorduk. İdlib'i almak için saldıracaklarını bekliyorduk. Bunu önlemek için birçok mekanizmalar kurduk Rusya'yla. Şimdi gözlem noktalarımıza taciz atışları olunca buraları güçlendirmek de bizim görevimiz. Dünkü gönderilen askerlerimizin de amacı bu gözlem noktalarımızı biraz daha güçlendirmekti. Bunu da yapmak bizim en doğal hakkımız.