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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Rohingalar modern zamanlarda gördüğümüz en büyük trajedilerden birini yaşıyor'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Rohingalar modern zamanlarda gördüğümüz en büyük trajedilerden birini yaşıyor'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Rohingalar modern zamanlarda gördüğümüz en büyük trajedilerden birini yaşıyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar’daki askeri darbenin Bangladeş'teki Rohingaların durumunu daha da zorlu hale getirdiğine dikkat çekerek, “Rohingalar gerçekten de modern zamanlarda gördüğümüz en büyük trajedilerden birini yaşıyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentindeki temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Bangladeş tarafından düzenlenen Rohinga Krizine Dair Yüksek Düzeyli Yan Etkinliğe katılarak konuşma yaptı. Söz konusu toplantıya eşbaşkanlık ettiği için gerçekten çok mutlu olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Yarım yüzyıldır Rohinga Müslümanları temel haklarından mahrum kalmış ve temel ihtiyaçlarını karşılamaktan mahrum kalmış durumda. Ne yazık ki uluslararası camia da bu konuya ilgisini yitirmekte” dedi.

Bangladeş'in 1 milyondan fazla Rohinga'ya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, Bangladeş'in bu krizdeki en önemli külfeti çektiğini belirterek, “Elbette dünyanın da bu yükü paylaşmak için daha fazla şey yapması lazım. Biz kendi açımızdan hem acil ihtiyaçları karşılayan, hem de gelir oluşturacak faaliyetleri destekliyoruz. İnsani yardım faaliyetlerini destekliyoruz ve aynı zamanda Cox's Bazaar'da bizim hastanemiz bin 500 kişiye her gün hizmet sunuyor. Bunun yanında Bangladeş'le beraber yardım çalışmalarına katılıyoruz” dedi.

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