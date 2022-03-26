Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'S400'leri Ukrayna'ya vermek gibi bir düşüncemiz yok'

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S400'lerle ilgili soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye S400'leri aldı. Türkiye'nin Ukrayna'ya S400 vermesiyle alakalı çeşitli hikayeler duyduk ancak bu konu kesinlikle masada değil. S400'leri Ukrayna'ya vermek gibi bir düşüncemiz yok. Biz böyle bir şeyi değerlendirmedik” ifadelerini kullandı.

“Rusya'ya olan enerji bağımlılığımız yüzde 40'ın altına düştü”

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından enerji fiyatlarında yaşanan artıştan Türkiye'nin nasıl etkilendiği yönündeki soruya, “Bizim enerji kaynakları konusunda Rusya'ya olan bağımlılığımız 4 yıl önce yüzde 51'di, şimdi bu oran yüzde 40'ın altına düştü. Yeni enerji kaynakları bulma konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda yenilebilir enerjiye yatırım yapıyoruz. Savunma sanayiye olan ihtiyaçlarımızın yüzde 70'inden fazlasını kendimiz karşılıyoruz. Aynı zamanda hava sistemi üzerinde de çalışıyoruz. Hava sistemlerimizin insansız hava araçlarımız kadar başarılı olmalarını umuyoruz ama tabi ki bu süre içerisinde hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 gün önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü. Bu görüşmenin ana konusu hava savunma sistemleri hakkındaydı. İki ülke Türkiye'de bir ortak üretim hakkında artık daha ciddi düşünüyor” yanıtını verdi.

“NATO'ya olan katkılarımızda ilk 5‘teyiz”

Türkiye'nin NATO'ya destekleri hakkında Bakan Çavuşoğlu, “NATO'ya olan katkılarımızda ilk 5‘teyiz. NATO'nun bütçesine katkıda ise ilk 8'deyiz. Türkiye sağlam bir NATO müttefikidir ve NATO'ya diğer NATO ülkelerinin yüzde 90'ından fazla katkıda bulunan bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya olan destek konusunda NATO'da bir dayanışma olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Biden dahil bütün NATO müttefikleri daha önce böyle bir dayanışma şahit olmadıklarını ifade etti. Biz bu dayanışmayı göstermeli ve tek ses olmalıyız” dedi.

"Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerdeki temel konunun Donbass mı Kırım mı?" şeklindeki soru üzerine Çavuşoğlu, “Tabii ki bu konular iki taraf için de hassas konular. Hassas konularda anlaşmaya varabilmek savaş devam ederken hiç kolay değil. Bir tarafta masumlar ölürken karar vermek kolay değil. Ateşkes olduğunda bu konuda daha sağlıklı karar verileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Türkiye büyümeye devam ediyor"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında yöneltilen soruya, “Her ülkenin ekonomik krizle karşılaşma olasılığı var. Türkiye dünyadaki ilk 20 ekonomi arasında. Son 18 yıldaki büyüme oranına baktığınızda Türkiye'nin büyüme oranını hep yüzde 5 olduğunu görebilirsiniz. Rusya ekonomisi savaş nedeniyle zarar görecek ama Türkiye çok daha iyi bir hale geliyor ve büyümeye devam ediyor” şeklinde karşılık verdi.