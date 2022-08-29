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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17’nci Bled Stratejik Forumu dolayısıyla geldiği Slovenya’da Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon ile bir araya geldi - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Gücün hakimiyeti mi kuralların gücü mü” temalı 17. Bled Stratejik Forumu'na katılmak üzere geldiği Slovenya'da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz'ın ardından Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Diplomatik ilişkilerimizin 30'uncu yıl dönümünde Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile başta Bosna Hersek olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık” dedi.

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