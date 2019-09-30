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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Strazburg'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Strazburg'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Strazburg'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi’nin 70. yıldönümü kutlama törenlerine katılmak üzere, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin Onursal Başkanı olarak yarın Strazburg’a gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi'nin 70. yıldönümü kutlama törenlerine katılmak üzere Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Onursal Başkanı olarak 1 Ekim'de Strazburg'a bir ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi. Bakan Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi'ni ziyareti çerçevesinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejinovi Buri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ve Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjrn Jagland ile görüşmesi yapmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş
 

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