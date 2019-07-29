İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 52. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki bazı faaliyetlere katılmak üzere yarın Tayland'ın başkenti Bangkok’a gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sayın Bakanımız, 30 Temmuz 2019 tarihinde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 52. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki bazı faaliyetlere katılmak üzere Bangkok'u ziyaret etmektedir” denildi.

Açıklamada Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye ile ASEAN arasında 2017 yılında sektörel diyalog ortaklığı tesis edilmesinin ardından ikinci kez gerçekleştirilecek ASEAN-Türkiye Üçlü Toplantısı'na katılacağı da belirtilerek, “Sayın bakanımızın ayrıca toplantı marjında diğer katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir” ifadesi yer aldı.  

Cevdet Fırat Aydoğmuş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.