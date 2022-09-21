Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Terörü besleyen faktörleri ele almadıkça terörle mücadele kazanılamaz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'na katılarak, burada Türkiye'nin terörizmle mücadele konusundaki kararlı tutumunu teyit etti. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, terörizmin küresel bir meydan okuma olduğunu belirterek, teknolojiye daha fazla erişimin tehdidi artırdığını dikkat çekti. Çavuşoğlu, “Aynı zamanda yeni bir post-örgütsel terör olgusuyla da karşı karşıyayız. Terör gruplarıyla zayıf bir şekilde bağlantılı, ancak onların anlatılarından ilham alan, küçük birimler veya yalnız aktörler tarafından yapılan saldırılar ciddi bir zorluk teşkil ediyor" dedi.

“Terörist anlatılarını durdurmak için ideolojilerini yenmek şart”

İslamofobi, beyaz üstünlüğü ve ırkçılıktan kaynaklanan aşırı sağ saldırıların da yükselişte olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, bölgesel ve mezhepsel gerilimler ile hoşgörüsüzlüğün ve zayıf devletlerin teröristler için örgütlenme alanı sunduğunu belirtti.

Terörü besleyen faktörleri ele alınmadıkça, terörle mücadelenin kazanılamayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, “Terörist anlatılarını durdurmak için ideolojilerini yenmek şart” dedi.

“Tecrübe bize terörizmin dini veya etnik kimliği olmadığını öğretti”

“Terörist grupların hak ve özgürlükleri kötüye kullanmasına ve sığınma sistemlerini istismar etmesine izin vermemeliyiz” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, “Terörizme karşı mücadelemizdeki başarı, teröristlere güvenli sığınak vermemek için ortak çabalarımıza bağlıdır. Tecrübe bize terörizmin dini veya etnik kimliği olmadığını öğretti. Terörün tüm biçimleriyle ve tezahürleriyle mücadele etmeliyiz ve çifte standarda yer olmamalıdır. PKK, PYD, YPG ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele ederken terörün farklı biçimlerinden çok çektik. Türkiye, DEAŞ'la mücadelede ve yabancı terörist savaşçıların hareketlerinin engellenmesinde de önemli bir rol oynadı” dedi.

“Başka bir terör örgütüne karşı mücadele ettiği için bir terör örgütüne meşruiyet kazandırılması geri tepecektir”

Türk güvenlik güçlerinin yakın zamanda terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'yi yakaladığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Başka bir terör örgütüne karşı mücadele ettiği için bir terör örgütüne meşruiyet kazandırılması geri tepecektir. Sevgili arkadaşlar, bu forum terör tehdidine toplu olarak yanıt verebileceğimiz değerli bir platformdur. Kurucu üye olarak bu forumun çalışmalarını destekliyoruz” dedi.

“Türkiye'nin tam desteğine güvenebilirsiniz”

Stratejik vizyon doğrultusunda ve kapasite geliştirme konusunda tecrübe paylaşımı yapılması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Forum, fikir birliği tabanını ve kapsayıcı yapısını korumalıdır. Türkiye'nin tam desteğine güvenebilirsiniz” dedi.

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