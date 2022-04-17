Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye artık küresel bir güç'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Mevlüt Çavuşoğlu, valilik konuşmasının ardından ihracatçılarla toplantı düzenleyerek Sinop'tan daha çok üretim ve ihracat yapması konusunda görüşmelerde bulundu. Ardından esnaf ziyareti yapan Çavuşoğlu, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 2 bin kişilik iftar yemeğinde halkla bir araya geldi.

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi çok farklı bir konuma getiriyoruz”

Bakan Çavuşoğlu, tüm ülkelerde gerek enflasyon, gerekse tedarik konusunda sıkıntıların olduğunu ifade etti. Sorunların tüm dünya genelinde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Bugün tüm dünyada var, mazeret olsun diye söylemiyoruz. Sıkıntılar var mı var. Tüm dünyada enflasyon var mı var, tedarik zincirlerinde aksama var mı, salgınla birlikte başladı. Şimdi Ukrayna savaşıyla beraber farklı bir boyut daha kazandı. Ama her kriz, fırsatı da beraberinde getirir. Biz Türkiye olarak bir tarafta var olan krizleri yönetmeye çalışıyoruz, diğer tarafta önümüze çıkan fırsatları da ülkemiz ve milletimiz için değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu fırsatçılıksa fırsatçılık, önümüze fırsat çıkmış. Biz başkalarının kötülüğünden medet uman bir ülke de değiliz. Tam tersi, insani dış politikamızla tüm mazlumlara da yardım eden bir milletiz. İşte Ukrayna savaşında da aynı anda savaşın bir an önce sonlandırılması için cumhurbaşkanımızın liderliğinde çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

“Başta BM olmak üzere kurulan sistemler savaşları önleyemiyor”

Rusya Ukrayna savaşına değinen Çavuşoğlu, her iki ülkenin de arabulucu olarak Türkiye'ye güvenmesinin bir nedeni olduğunu belirterek, “Neden her iki ülkede sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunu kabul ediyor, çünkü biz ilkeli davranıyoruz. Çünkü biz ilişkilerimizi herkesle en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Dengeli davranıyoruz, adaletli davranıyoruz, doğruyu söylüyoruz, yanlışa yanlış, doğruya doğru diyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin dünya barışı için önemi artıyor. Bir tarafta sistemin değişmesi gerektiğini söylüyoruz daha adaletli bir dünya olsun. Dünya beşten büyüktür diyor Sayın Cumhurbaşkanım. Neden, başta BM olmak üzere kurulan sistemler savaşları önleyemiyor. Başlayan savaşları durduramıyor. İnsanların beklentisine çözüm bulamıyor. Pandemi sonrasında bile BM 3 ay sonra kararla karşımıza çıktı, herkesin ortak derdi olan, kimsenin farklı düşünmediği bir konuda. Ama bu sistem değişsin derken çözümler de getiriyoruz, kimseye bir garezimiz yok” şeklinde konuştu.

“Savaşların yüzde 60'ı bizim coğrafyamızda”

Bakan Çavuşoğlu, dünyada çıkan savaşların yarısından fazlasının Ortadoğu'da çıktığını dile getirerek, “Daha adil bir dünya için çalışalım diyoruz, ama bu sistem değişinceye kadar oturup bir kenarda bekleyemeyiz. Çünkü yangın yanı başımızda. Çatışmaların, savaşların yüzde 60'ı bizim coğrafyamızda. Güneyimizde, kuzeyimizde, doğumuzda, batımızda; Balkanlarda, Kafkasya'da, Suriye'de, Libya'da Yemen'de her yerde, şimdi Ukrayna'da sorunlar var. Yanı başımızda Gürcistan'ın durumu ortada” diyerek Gürcistan'ın sınır bütünlüğünde sorunların var olduğunu söyledi.

“Türkiye olarak bölgesel bir güç değiliz, Türkiye artık küresel bir güçtür”

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Ama biz, tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Yangın bizim etrafımızdaysa bunu söndürmek için herkesten önce bize görev düşüyor. Çünkü biz Türkiye olarak bölgesel bir güç değiliz, Türkiye artık küresel bir güçtür.”

Berkan Şen

